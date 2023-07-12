Посол РФ подтвердил поддержку Москвой усилий избиркома Ливии по проведению выборов

Айдар Аганин провел встречу с главой Высшей избирательной комиссии республики Имадом ас-Саихом

КАИР, 12 июля. /ТАСС/. Посол России в Триполи Айдар Аганин провел встречу с главой Высшей избирательной комиссии (ВИК) Ливии Имадом ас-Саихом. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник в Telegram-канале российского диппредставительства.

Согласно сообщению, в ходе встречи Аганин "подтвердил поддержку Россией усилий ВИК по обеспечению успешного проведения свободных, заслуживающих доверия выборов, отражающих волю ливийского избирателя и его стремление к миру и стабильности".

В беседе, как утверждается, "обсуждалась подготовка ВИК к проведению выборов, а также перспективы взаимодействия с российской стороной".

Ранее во вторник Высший государственный совет Ливии утвердил дорожную карту по организации в стране парламентских и президентских выборов, разработанную главой миссии Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии (UNSMIL), специальным представителем генерального секретаря ООН Абдулаем Батили. Как информировал ливийский телеканал Libya Al Ahrar, план действий "подразумевает формирование нового правительства, которое обеспечит проведение выборов в течение 240 дней с даты утверждения законодательной основы".

В настоящее время в Ливии фактически существуют два правительства: кабмин на востоке страны, который сформирован парламентом, и Правительство национального единства под руководством Абдель Хамида Дбейбы со штаб-квартирой в Триполи. 22 июня прошлого года истек установленный ООН по итогам женевских договоренностей срок переходного периода, к концу которого в Ливии должны были появиться избранные президент и парламент. Выборы, намеченные на декабрь 2021 года, отменили из-за отсутствия необходимой конституционной основы.