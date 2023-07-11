Лавров заявил о готовности РФ содействовать в развитии сферы мирного атома в Индонезии

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Москва готова делиться с Джакартой передовыми решениями в сфере мирного атома. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью индонезийской газете "Компас".

"Готовы делиться передовыми решениями в области мирного атома, в том числе в части сооружения современных АЭС большой и малой мощности, неэнергетического применения ядерных технологий, создания ядерной инфраструктуры и подготовки кадров", - указал глава МИД РФ.

Кроме того, по словам министра, Россия убеждена, что укреплению энергетической безопасности Индонезии способствовало бы увеличение поставок российской нефти и нефтепродуктов.