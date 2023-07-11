Лавров: конфликт на Украине не закончится, пока Запад думает о поражении РФ руками Украины

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Противостояние на Украине не закончится, пока Запад не откажется от навязчивой идеи нанести России стратегическое поражение руками Киева. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью индонезийской газете "Компас".

"Почему вооруженное противостояние на Украине не прекращается? Ответ очень прост - оно будет продолжаться, пока Запад не откажется от планов по сохранению своего доминирования и навязчивой идеи нанести России стратегическое поражение руками своих киевских марионеток. Пока нет признаков изменения такой позиции, и мы видим, как американцы и их вассалы продолжают лихорадочно накачивать Украину оружием и подталкивать [президента Украины] Владимира Зеленского продолжать боевые действия", - сказал Лавров.

По словам главы МИД РФ, показательно и игнорирование Западом инициатив, исходящих от развивающихся стран. "В том числе предложений президента Индонезии Джоко Видодо, который 30 июня 2022 года в ходе визита в Москву говорил о необходимости прекращения огня, обеспечения гуманитарного содействия и продовольственной безопасности, выражал готовность "наладить общение" между лидерами России и Украины, - добавил он. - На тему урегулирования украинского кризиса 3 июня этого года высказался и министр обороны Индонезии Прабово Субианто. Однако в Киеве его слова с ходу были восприняты в штыки: дескать, никакие посредники сейчас не нужны".

Лавров подчеркнул, что симптомом агрессивного настроя Киева и его внешних покровителей служит и выдвинутая Зеленским так называемая формула мира, которую сейчас пытаются навязывать как некий единственно возможный рецепт урегулирования. "По сути, это набор ультимативных требований к России, включающий организацию судилища над ее военно-политическим руководством и отъем материальных активов в качестве "репараций". Для легитимизации этих не имеющих ничего общего с урегулированием подходов в ближайшее время хотят собрать некий "саммит мира", куда зазывают развивающиеся страны", - отметил он.

Глава МИД РФ выразил уверенность в том, что "в Индонезии прекрасно понимают вредоносную подоплеку подобных планов и не поддадутся на лживую риторику сторонников войны до последнего украинца".