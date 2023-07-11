Лавров: Россия не считает нынешний этап международных отношений новой холодной войной

По словам министра, "речь идет о другом - о становлении многополярного миропорядка"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Нынешний этап международных отношений не является новой холодной войной, уместнее говорить о процессе становления многополярного миропорядка. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью индонезийской газете Kompas.

"Мы не склонны определять нынешний этап международных отношений как некую новую холодную войну. Речь идет о другом - о становлении многополярного миропорядка. Это объективный процесс. Все видят, что новые центры принятия глобально значимых решений укрепляют свои позиции в Евразии, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке", - отметил глава российской дипломатии.

По его словам, формирующие такие центры страны и их объединения "исповедуют ценности национальных интересов, самостоятельности, суверенитета, культурно-цивилизационной самобытности и международного сотрудничества". "То есть находятся полностью в тренде мирового развития и поэтому добиваются все новых успехов", - уточнил министр.

Лавров подчеркнул, что Запад в попытке удержать свою гегемонию пытается затормозить эти процессы, своей политикой он подрывает мировую продовольственную и энергетическую безопасность, что также приводит к осложнениям для развивающихся стран. "Огромные средства, которые могли быть направлены на содействие международному развитию, в том числе в адрес наиболее нуждающихся стран, сгорают сегодня в виде тысяч тонн военной техники и боеприпасов, поставляемых украинским неонацистам", - резюмировал глава МИД РФ.

"У этой медали, впрочем, есть и другая, более позитивная сторона. Западный эгоцентризм, пренебрежение интересами стран Глобального Юга и Востока способствуют поиску альтернативных форматов сотрудничества во всех областях. Вследствие ареста, наложенного на российские золотовалютные резервы в США и Европе, в мировом сообществе укрепляется понимание, что никто не застрахован от экспроприации материальных активов, хранящихся в западных юрисдикциях", - пояснил Лавров. Он добавил, что не только Россия, но и целый ряд других государств последовательно снижают зависимость от американского доллара, переходят на использование альтернативных платежных систем и расчеты в национальных валютах.

"Одновременно растет эффективность межгосударственных объединений, в которых не участвуют страны Запада. Примером современной многосторонней дипломатии может служить деятельность ШОС и БРИКС. Там нет ни ведущих, ни ведомых, а решения принимаются на основе консенсуса. Приветствуем интерес Индонезии к уплотнению сотрудничества с этими объединениями, у которых, безусловно, большое будущее", - заключил Лавров.