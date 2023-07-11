Лавров: РФ придает важное значение либерализации торговли в формате ЕАЭС - Индонезия

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Россия придает важное значение либерализации взаимной торговли в формате Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - Индонезия, переговорный процесс по созданию зоны свободной торговли с союзом успешно продвигается. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью индонезийской газете "Компас".

"Придаем большое значение либерализации условий взаимной торговли в формате ЕАЭС - Индонезия. Переговорный процесс по соглашению о свободной торговле продвигается успешно", - сказал он.

Лавров отметил, что Индонезия является крупнейшей по численности населения мусульманской страной, лидером Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и одним из ключевых партнеров РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Нам импонирует приверженность индонезийских друзей выстраиванию межгосударственных отношений на основе равноправия, взаимного учета интересов, уважения принципа равной и неделимой безопасности", - добавил он.

Глава МИД РФ подчеркнул, что российская сторона высоко ценит проводимую Джакартой независимую политику, "способствующую формированию более справедливого миропорядка, продвижению интересов государств Глобального Востока и Юга, воплощению в жизнь целей устойчивого развития, урегулированию различных конфликтов". "Подтверждением важной роли Индонезии в мировых делах стало успешное прошлогоднее председательство Джакарты в Группе двадцати", - указал министр.

Кроме того, глава дипведомства с удовлетворением констатировал, что сотрудничество Москвы и Джакарты, несмотря на вводимые США и их сателлитами нелегитимные антироссийские санкции, "продолжает развиваться в весьма конструктивном ключе". "У нас сформирована солидная договорно-правовая база. Ее краеугольным камнем является подписанная в 2003 году Декларация об основах дружественных и партнерских отношений в XXI веке", - резюмировал он.

Лавров также указал на то, что российско-индонезийские отношения "фактически вышли на уровень стратегического партнерства". "Высокой интенсивностью отличается политический диалог", - добавил он.

Торгово-экономическое сотрудничество РФ и Индонезии

Глава МИД РФ констатировал, что торгово-экономическое сотрудничество России и Индонезии также расширяется. "В 2022 году товарооборот увеличился почти на 45%, достигнув 4,79 млрд долларов", - подчеркнул он.

Министр также отметил конструктивное сотрудничество Москвы и Джакарты в ООН, "на других многосторонних площадках по широкому кругу насущных международных вопросов, включая проблематику продовольственной и энергетической безопасности". "В текущем году мы плотно взаимодействуем с Джакартой как председателем АСЕАН по повестке дня ВАС (Восточноазиатский саммит - прим. ТАСС), АРФ (Региональный форум АСЕАН по безопасности - прим. ТАСС), "СМОА плюс" (Совещание министров обороны АСЕАН с партнерами по диалогу - прим. ТАСС), а также стратегического партнерства Россия - АСЕАН", - заключил Лавров.