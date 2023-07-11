Медведев призвал "расчехлить" кассетные боеприпасы РФ в ответ на обстрел Токмака

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявлял, что в случае соответствующих поставок США на Украину российские силы будут вынуждены применять аналогичные средства поражения против ВСУ

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. России следует использовать свои арсеналы кассетных боеприпасов после того как Украина уже применила эти вооружения при обстреле Токмака в Запорожской области. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Сообщили, что Токмак обстрелян кассетными боеприпасами. Значит, пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия", - написал он в Telegram-канале.

Ранее оперативные службы Запорожской области сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Токмак в регионе с использованием кассетных боеприпасов. Попадания были зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из города.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что в случае поставки США кассетных боеприпасов на Украину, российские силы будут вынуждены применять аналогичные средства поражения против ВСУ. Он также добавил, что Россия воздерживалась от применения кассетных боеприпасов в ходе спецоперации, понимая, какую угрозу они несут мирному населению. По словам Шойгу, поставка американцами этого вооружения приведет к затягиванию конфликта.