В Совфеде назвали решение НАТО по членству Украины провокацией против России

Решение блока упростить "процедуру вступления в альянс для Украины" глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев назвал ожидаемым

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Решения саммита НАТО в Вильнюсе относительно возможного членства Украины в Североатлантическом альянсе призваны спровоцировать Россию для оправдания проявлений агрессии против нее, самому же Киеву это никак не поможет. Такое мнение во вторник в беседе с ТАСС выразил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Решение блока упростить "процедуру вступления в альянс для Украины", благодаря чему страна пропустит подготовительный этап выполнения плана действий по подготовке к членству, сенатор назвал ожидаемым. "Холодная война, давно объявленная России англосаксами, а именно они являются истинными заправилами Североатлантического блока, вышла на новый уровень. Такой шаг в отношении Украины они сделали вовсе не для того, чтобы "иметь возможность больше помогать" Украине", - сказал он, напомнив, что украинский арсенал и так наполнен натовским оружием.

По словам Бондарева, процедуру упростили "для того, чтобы спровоцировать Россию на агрессию против стран НАТО и Запада в целом". "И, соответственно, чтобы обрести дополнительный предлог для проявления собственной агрессии в отношении России", - добавил глава комитета.

"А Украина, которая как попугай из анекдота, который "хоть тушкой, хоть чучелом" хочет за рубеж, видимо, не понимает, что это членство в Североатлантическом блоке ей никак не поможет. Победа все равно будет за нами", - подчеркнул Бондарев.