11 июля, 19:34
Военная операция на Украине

Медведев: СВО будет продолжена с прежними целями, включающими отказ Украины от НАТО

Зампред Совбеза РФ прокомментировал предварительные итоги саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Специальная военная операция будет продолжаться с прежними целями, одна из которых - отказ Киева от стремления в НАТО. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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Комментируя предварительные итоги саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе, замглавы СБ РФ обратил внимание в том числе на решения позвать Киев в НАТО, хоть и "неизвестно когда и на каких условиях", а также на решение увеличить военную помощь Украине.

"Что все это означает для нас? Все очевидно. Специальная военная операция будет продолжена с прежними целями. Одна из них - отказ киевской нацистской группировки от членства в НАТО, на чем мы настаивали с самого начала (что невозможно)", - написал Медведев в Telegram-канале. "Значит, эту группировку придется ликвидировать (что возможно и необходимо)", - добавил он. 

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Медведев, Дмитрий АнатольевичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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