Небензя: Россия оставляет за собой право самой расследовать подрывы "Северных потоков"

Постпред РФ при ООН отметил, что Москва исходит из того, что следователи и эксперты могут получить доступ к месту преступления

ООН, 11 июля. /ТАСС/. Россия оставляет за собой право самостоятельного расследования диверсий на "Северных потоках", исходит из того, что следователи и эксперты могут получить доступ к месту преступления. Об этом заявил во вторник на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

"Пока же мы оставляем за собой право проводить собственное расследование. В этом контексте мы обратили внимание на утверждение в письме властей Германии, Дании и Швеции о том, что доступ к месту преступления якобы открыт. Исходим из того, что в таком случае наши следственные органы и эксперты могут его самостоятельно и в любой момент обследовать в рамках возбужденного Генеральной прокуратурой РФ уголовного дела по статье об акте международного терроризма", - сказал он.

"Хотим подчеркнуть, что любые усилия по сокрытию следов диверсий в Балтийском море обречены на провал. Ожидаем от властей Германии, Дании и Швеции конкретных шагов по проведению объективного и транспарентного расследования всех обстоятельств произошедшего с обязательным подключением российских следственных органов и других заинтересованных сторон", - отметил Небензя.

О непонимании в СБ ООН

Страны Совета Безопасности ООН за закрытыми дверями выражают непонимание в связи с отсутствием результатов национальных расследований по диверсиям на "Северных потоках". Как заявил Небензя, очередное письмо Германии, Дании и Швеции на этот счет вновь напоминает отписку.

"По всей видимости, Германия, Дания и Швеция вследствие наших усилий начали осознавать, что они не просто игнорируют запросы РФ, но и пренебрегают мнением Совета Безопасности ООН, среди членов которого, как четко показали наши дискуссии за закрытыми дверями, растет непонимание и неудовлетворение из-за отсутствия какой-либо информации о ходе национальных расследований", - сказал он.

"В итоге, получив очередную "желтую карточку" от большинства членов Совета, в Берлине, Копенгагене и Стокгольме решили подготовить распространенное вчера коллективное письмо, - продолжил Небензя. - К сожалению, оно также очень напоминает отписку и не может заменить полноценный брифинг для членов Совета, в рамках которого мы могли бы задать им вопросы, которых у нас накопилось очень много".

"Российская Федерация будет поднимать в Совете Безопасности ООН вопрос о диверсиях на "Северных потоках" до тех пор, пока виновные не будут остановлены и не понесут ответственность. Упомянутое сегодня письмо (Дании, Швеции и ФРГ- прим. ТАСС) практически не оставляет сомнений в том, что такая задача перед тремя национальными расследованиями не ставится, - сказал Небензя. - Мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства для достижения этой цели".