Посольство РФ в Лондоне заявило о взятии Великобританией курса на милитаризацию Европы

В дипмиссии отметили, что британцы наставляют союзников повышать оборонные расходы как минимум до 2% от ВВП, адаптировать военные планы и оргструктуру НАТО, наращивать возможности быстрого реагирования во всех операционных средах

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Наращивание военного производства и обязательства по поставкам Украине новых вооружений свидетельствуют о выборе Великобританией курса на затягивание украинского конфликта и милитаризацию Европы. Об этом говорится в переданном во вторник ТАСС заявлении посольства РФ в Лондоне.

"Британцы наставляют союзников исправно повышать оборонные расходы как минимум до 2% от ВВП, адаптировать военные планы и оргструктуру НАТО, наращивать возможности быстрого реагирования во всех операционных средах. Важный компонент - грамотная настройка ВПК с тем, чтобы обеспечить возможность резкого наращивания военного производства. В качестве примеров щедро перечисляются достижения самой Великобритании, включая новый контракт с BAE Systems на изготовление артиллерийских снарядов, в том числе для нужд ВСУ. Разумеется, этот список был бы неполным без пресловутого обязательства Лондона оказывать долгосрочное военное содействие киевскому режиму", - пояснили в российском диппредставительстве.

"Все вышеперечисленное, вкупе с курсом на затягивание украинского конфликта, позволяет сделать один четкий и крайне тревожный вывод: речь идет о недвусмысленном призыве британского официоза к милитаризации Европейского континента, региональной "гонке вооружений" и закладыванию основ для долгосрочного противостояния по линии Россия - Запад с серьезными рисками его дальнейшей эскалации. При этом самой Украине отводится незавидная роль испытательного полигона для обкатки новейших видов смертоносных западных вооружений", - сказано в заявлении посольства РФ.

10 июля стало известно, что крупнейшая европейская компания оборонного сектора BAE Systems получила от британского правительства заказ на производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм и других боеприпасов, сумма которого составляет £280 млн ($360 млн). О заключении контракта стало известно перед открытием двухдневного саммита НАТО в Вильнюсе, одной из тем которого были заявлены поставки оружия и боеприпасов для Украины. Как признал ранее президент США Джо Байден, Украина испытывает нехватку в боеприпасах.

13 марта правительство Соединенного Королевства объявило об увеличении расходов на оборону на £5 млрд (примерно $6 млрд) в ближайшие два года в свете конфликта на Украине. Как отмечал кабмин, часть этой суммы будет вложена в производство боеприпасов взамен тех, что были ранее переданы Украине с британских складов.