Госдума заслушает Григоренко и обсудит предоставление жилья военным по контракту

Депутаты также рассмотрят законопроект о деятельности граждан по поиску и добыче золота

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду заслушает доклад вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко, рассмотрит проекты о нормах предоставления жилья военнослужащим по контракту, праве регионов решать вопрос с бездомными животными, а также обсудит законопроект о деятельности граждан по поиску и добыче золота.

Заместитель председателя правительства выступит в рамках правительственного часа с докладом о мерах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в РФ.

Законопроект о распространении социальных гарантий в жилищной сфере на военнослужащих РФ, которые в определенный период своей службы по контракту были гражданами другого государства, был внесен на рассмотрение палаты 2 июня группой депутатов Госдумы и сенаторов во главе с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким.

Поправки предлагается внести в закон "О статусе военнослужащих". По действующим нормам, государство обеспечивает жильем или субсидией для его приобретения военнослужащих РФ, служивших по контракту более 20 лет, а также граждан, служивших по контракту более 10 лет и уволенных с военной службы по возрасту или состоянию здоровья. Авторы инициативы предлагают дополнить эту норму, уточнив, что в продолжительности военной службы учитывается период службы по контракту в Вооруженных силах РФ, а также в пограничных органах РФ, в статусе иностранца до получения российского гражданства.

Кроме того, парламентарии во втором чтении рассмотрят законопроект, который наделяет регионы правом принимать решения о порядке обращения с безнадзорными животными, в том числе о возможности их размещения в приютах. Инициатива была внесена на рассмотрение палаты группой депутатов Госдумы во главе с председателем профильного комитета Дмитрием Кобылкиным в апреле, в первом чтении законопроект был принят в мае. Поправки предлагается внести в закон об ответственном обращении с животными.

В ходе работы над законопроектом депутаты уже проводили несколько совещаний и заседаний экспертного совета с участием представителей регионов и зоозащитников. Как отмечал ранее первый замглавы комитета Госдума по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, инициатива вызвала широкий общественный резонанс - в рабочую группу Госдумы поступило более 20 тыс. предложений, их планировалось учесть при доработке проекта ко второму чтению.

О старательской деятельности

Депутаты также рассмотрят в первом чтении правительственный законопроект, вводящий понятие "старательская деятельность", под которой понимается деятельность граждан РФ по поиску и добыче золота на старательских участках и частях водных объектов. Документом предусмотрено, что в течение трех лет со дня вступления документа в силу старательская деятельность может осуществляться в пилотном режиме на территориях субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и территориях субъектов РФ (частях территорий субъектов), относящихся к сухопутным территориям Арктической зоны России, а по истечении трех лет - на территориях иных субъектов РФ.

Старательская деятельность на старательском участке прекращается в связи с истечением срока договора безвозмездного пользования участком или досрочно, в том числе в случае если совокупное количество золота в химически чистом виде, добытого этим индивидуальным предпринимателем на участке, достигло 30 кг.

Также Госдума рассмотрит сопутствующие поправки в Налоговый кодекс РФ. Согласно поправкам, при приобретении у старателя драгоценных металлов исчислять и уплачивать НДС будет покупатель, который в этом случае признается налоговым агентом. Это позволит уменьшить затраты старателей на ведение документов для расчетов по НДС и будет способствовать эффективности администрирования таких операций.

Доходы, полученные старателем от продажи золота, будут освобождены от НДФЛ, если объем добытого драгоценного металла не превышает одного килограмма в год. В случае превышения такого количества налогообложение будет осуществляться в общеустановленном порядке.