Лавров начнет в Джакарте программу мероприятий по линии АСЕАН

Визит главы МИД России продлится до 14 июля

ДЖАКАРТА /Индонезия/, 12 июля. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров в среду прибудет в Джакарту, где у него запланирована насыщенная программа мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Визит Лаврова в Джакарту продлится до 14 июля.

Как сообщили в МИД РФ, в Джакарте Лавров примет участие во встречах глав внешнеполитических ведомств в форматах Россия - АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ). "В фокусе внимания будут задачи укрепления позиций нашей страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), продвижения российских подходов к формированию равноправной инклюзивной архитектуры региональной безопасности", - подчеркнули на Смоленской площади.

Обеспечение продовольственной и энергетической безопасности

На встрече Лаврова и глав МИД АСЕАН в Джакарте, которая пройдет 13 июля, планируется обсудить углубление взаимодействия в политической, торгово-экономической и социально-культурной сферах. Особое внимание будет уделено вопросам обеспечения продовольственной и энергетической безопасности. Среди тем, которые также являются важной частью повестки диалога Москвы и АСЕАН, стоит отметить переход на расчеты в национальных валютах, развитие совместных проектов в сфере цифровой трансформации, защиты окружающей среды, в сельском хозяйстве.

При этом продвижение стратегического партнерства с ассоциацией входит в число внешнеполитических приоритетов России, закрепленных в недавно обновленной Концепции внешней политики. "В условиях роста конфликтного потенциала в АТР и рисков, связанных с продвижением НАТО в Азию, российско-асеановский диалог становится все более значимым фактором обеспечения стабильности в регионе", - отметили на Смоленской площади.

О рисках, которые создают страны Запада во главе с США в этом регионе, неоднократно предупреждал Лавров. "Выдвинув Индо-Тихоокеанскую стратегию, Вашингтон взял курс на развал устоявшейся архитектуры", - отметил российский министр, выступая в апреле в ООН.

Глава МИД РФ обратил внимание, что теперь "линия обороны" НАТО сдвигается к западным берегам Тихого океана. "Блоковые подходы, подрывающие асеаноцентричную многосторонность, проявляются в создании военного альянса AUKUS, в который заталкивают и Токио, и Сеул, и даже ряд стран АСЕАН, - продолжил Лавров. - Не скрывается, что цель индо-тихоокеанских стратегий - сдерживать Китай и изолировать Российскую Федерацию. Вот так западными коллегами понимается "эффективный мультилатерализм" в АТР".

Встречи министров ВАС и АРФ

14 июля в Джакарте пройдет совещание глав МИД Восточноазиатского саммита. Дискуссии здесь будут сосредоточены на подготовке саммита этого объединения в сентябре, который также состоится в Джакарте. Стороны обменяются мнениями по актуальным региональным и международным проблемам. "Приоритет российской стороны - формирование в АТР всеобъемлющей, открытой, транспарентной и равноправной архитектуры безопасности и сотрудничества на коллективных внеблоковых началах", - подчеркнули в МИД РФ.

Региональный форум АСЕАН по безопасности в этом году отмечает 30-летие. Эта площадка рассматривается Москвой как одна из ключевых в АТР "для обсуждения актуальной региональной повестки дня, выработки мер взаимного доверия и укрепления неполитизированного практического сотрудничества".

"В ходе 30-й сессии форума 14 июля предстоит предметно рассмотреть вопросы противодействия новым вызовам и угрозам, борьбы с терроризмом и транснациональной преступностью, разоружения и нераспространения оружия массового уничтожения", - сообщили в российском дипведомстве. Также предполагается принятие министерского заявления по случаю 30-летия форума, плана работы на предстоящий год, а также некоторых практических инициатив.

Диалоги на полях

Ожидается, что, помимо многосторонних форматов, у главы российской дипломатии на полях мероприятий в Джакарте состоятся двусторонние встречи. Так, в день прилета, 12 июля, запланирована встреча Лаврова с генеральным секретарем АСЕАН Као Ким Хорном (Камбоджа).

Одновременно с Лавровым в Джакарте будет находиться и госсекретарь США Энтони Блинкен. Он прилетит в Индонезию сразу после участия в саммите НАТО в Вильнюсе. В Госдепе при этом не стали комментировать возможность встречи госсекретаря с Лавровым на полях встреч АСЕАН. Год назад, перед министерскими мероприятиями АСЕАН в камбоджийском Пномпене, американская сторона была не столь сдержана в ожиданиях: в Белом доме обещали, что Блинкен при возможности "поймает за пуговицу" Лаврова, чтобы обсудить тему обмена заключенными. По итогам мероприятий в августе 2022 года, однако, российский министр сообщил, что не увидел заинтересованности Блинкена в разговоре, и "пуговицы все на месте".

При этом в июне 2023 года Лавров отметил, что Россия готова к контактам с США, и напомнил, что когда в последние полтора года Блинкен просил о разговоре, он "либо отвечал на его звонок, либо на Бали <…> на полях саммита "двадцатки" переговорили на ногах минут десять". Но "больше обращений не было", указал глава МИД РФ.