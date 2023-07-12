Антонов сообщил, что заявления в Вильнюсе подтвердили антироссийскую заряженность НАТО

Посол РФ в США также отметил, что Соединенные Штаты не могут смириться с мыслью об утрате глобального лидерства

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Заявления в Вильнюсе, где проходит саммит НАТО, подтвердили антироссийскую заряженность Североатлантического альянса и его готовность концентрировать все больше войск вблизи границ РФ. Об этом заявил во вторник российский посол в США Анатолий Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

"Заявления в Вильнюсе подтвердили антироссийскую заряженность НАТО. Россия без преувеличения определена в качестве главной угрозы Североатлантическому союзу. На борьбу с нашей страной брошены все ресурсы блока. На развязанной Вашингтоном "гибридной войне" зарабатывают военные промышленники, а простые граждане западных стран за это расплачиваются. Судьба украинцев, бросаемых американскими и натовскими кураторами "на убой", здесь мало кого заботит", - подчеркнул дипломат.

"Поражает откровенная фальсификация правды, которую позволяют себе участники саммита для обоснования агрессивной линии в отношении России, - указал посол. - Наши недруги бездоказательно пытаются возложить на нас ответственность за кризис архитектуры евробезопасности. Вновь делают вид, что не знают об обещании, которое было дано М. С. Горбачеву экс-госсекретарем [Джеймсом] Бейкером о нерасширении НАТО на восток. После распада СССР Вашингтон и его европейские сателлиты целенаправленно приближали военную инфраструктуру к нашим границам, создавая неприемлемые угрозы безопасности Российской Федерации".

"Встреча в Вильнюсе продемонстрировала нацеленность блока сконцентрировать все больше войск на российских рубежах. Нам отступать некуда. Агрессивные решения саммита не пошатнут уверенность России в правильности своих действий. У нас нет никаких сомнений в том, что задачи СВО будут полностью выполнены", - добавил Антонов.

Положение США

Посол РФ также отметил, что Соединенные Штаты не могут смириться с мыслью об утрате ими доминирующего положения в мире, этим, в частности, обусловлена готовность Вашингтона поставлять Киеву кассетные боеприпасы и требовать от Украины продолжать без шансов на успех наступление на российские регионы.

Как он отметил, "в Североатлантическом блоке до сих пор твердят о "неспровоцированном российском вторжении", в то время как [генсек НАТО Йенс] Столтенберг признал, что альянс готовил Украину к конфликту с 2014 года". "Натовцам хватает наглости говорить об "оборонительном характере" альянса и отсутствии стремления к конфронтации с нами", - указал дипломат.

"Возникает вопрос - чего тогда добиваются США, поставляя Украине кассетные боеприпасы и другие смертоносные вооружения вопреки мнению собственных правозащитников и партнеров? Почему Вашингтон хвалит Германию и Францию за передачу киевским преступникам дальнобойных ракет? Зачем требует от Киева продолжения наступления на российские регионы, хотя уже всем ясно, что у украинской армии нет шансов на успех?" - подчеркнул Антонов.

"Ответ прост. Соединенные Штаты готовы идти по краю ради сохранения доминирующих позиций на международной арене. Не могут смириться с мыслью об утрате глобального лидерства, строящегося на том, чтобы держать в колониальной узде другие страны и выкачивать их богатства. Тянут в пропасть конфликта своих союзников. При этом на заклание предпочитают отправлять украинцев", - указал посол.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 7 июля сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что в случае поставки США кассетных боеприпасов на Украину российские силы будут вынуждены применять аналогичные средства поражения против ВСУ. Он также добавил, что Россия воздерживалась от применения кассетных боеприпасов в ходе спецоперации, понимая, какую угрозу они несут мирному населению. По словам Шойгу, поставка американцами этого вооружения приведет к затягиванию конфликта.