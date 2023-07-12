Список ЛДПР на выборы в парламент Хакасии возглавил Слуцкий

Единый день голосования пройдет 10 сентября

ТАСС, 12 июля. Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий возглавил список партии на выборы в Верховный совет Хакасии, которые пройдут в сентябре. Об этом ТАСС сообщили в республиканском избиркоме.

"В общереспубликанской части три кандидата: [возглавляет список] Слуцкий Леонид Эдуардович, председатель политической партии ЛДПР", - сообщил представитель избиркома, добавив, что список был заверен избирательной комиссией.

Второе и третье место в списках заняли действующие депутаты Верховного совета Михаил Молчанов и Ярослав Хаврон. Избирательная комиссия завершила заверение списков на выборы в Верховный совет Хакасии. Всего о желании участвовать в выборах заявили девять политических партий, восемь из них выдвинули республиканские списки, а партия "Родина" выдвинула кандидатов лишь по одномандатным округам. Кроме ЛДПР, списки выдвинули "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", "Новые люди", "Коммунисты России", Партия пенсионеров, и Партия за справедливость.

В избиркоме отметили, что от сбора подписей для регистрации освобождены партии, представленные в Госдуме, Верховном совете или муниципальных советах на территории региона, таким образом для регистрации республиканского списка подписи необходимо собрать только Партии за справедливость. Для этого необходимо собрать 1 978 подписей. Сдача документов на регистрацию завершится в 18:00 (14:00 мск) 16 июля.

Выборы в парламент региона пройдут одновременно с выборами главы региона в единый день голосования - 10 сентября. Верховный совет республики состоит из 50 депутатов, половина из них избирается по партийным спискам, другая часть по одномандатным округам.