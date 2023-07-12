Лавров заявил, что задача углубления связей ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и ШОС стоит на первом плане

Министр иностранных дел России отметил, что "хорошие примеры современной дипломатии" дают сотрудничество в рамках таких объединений

ГОРНО-АЛТАЙСК, 12 июля. /ТАСС/. Задача углубления многоплановых связей таких интеграционных объединений, как ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и ШОС, выдвинута сегодня на первый план. Работа по реализации идеи президента РФ Владимира Путина о большом евразийском партнерстве ведется, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в видеоприветствии к участникам форума молодых дипломатов стран Евразии "Дипломатия нового многополярного мира".

Министр с удовлетворением отметил, что "хорошие примеры современной дипломатии" дают сотрудничество в рамках таких многосторонних объединений, как Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Содружество Независимых Государств (СНГ) и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).

"В их рамках продвигается созидательная, устремленная в будущее, межгосударственная повестка дня. В работе данных структур Россия принимает самое деятельное участие. Сейчас они на первый план объективно выдвинули задачу углубления многоплановых связей между различными интеграционными структурами, действующими на пространстве Большой Евразии, - продолжил Лавров. - Как раз на это нацелена выдвинутая президентом Российской Федерации инициатива построения большого евразийского партнерства. Работа по практическому воплощению в жизнь данного начинания, нацеленного на формирование общеконтинентальной зоны мира, безопасности и практической кооперации, уже ведется".

Горизонты нового миропорядка

Глава дипведомства отметил, что сейчас можно наблюдать завершение "безраздельного доминирования коллективного Запада". При этом, по его словам, одновременно "крепнут и набирают обороты новые центры развития" в Евразии, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке и в Латинской Америке. "Таким образом, становление более справедливого, равновесного, полицентричного мироустройства - это геополитическая реальность, с которой необходимо считаться всем участникам международного общения", - продолжил Лавров.

Он подчеркнул, что особенно важно, чтобы "нарождающаяся многополярность зиждилась не на военно-политическом и экономическом противостоянии ключевых мировых игроков, а на согласованном балансе интересов, на сотрудничестве, а не на соперничестве". "В этой связи трудно переоценить роль классической дипломатии, опирающейся на общепризнанные, международно-правовые нормы - прежде всего, на принципы Устава ООН, уважение культурно-цивилизационного многообразия мира, права народов самостоятельно выбирать модели своего развития", - указал Лавров.

Министр добавил, что "наращивание конструктивного, плодотворного сотрудничества с друзьями, союзниками и единомышленниками в Евразии" - безусловный приоритет для России. "Это закреплено в утвержденной президентом [РФ Владимиром] Путиным в конце марта новой редакции Концепции внешней политики Российской Федерации", - резюмировал он.