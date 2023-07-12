Суд отправил в отставку мэра Вилючинска из-за утраты доверия

Судебный акт в законную силу не вступил

ТАСС, 12 июля. Суд досрочно прекратил полномочия главы Вилючинского городского округа Сергея Потапова, после иска об утрате доверия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"По заявлению прокурора досрочно прекращены полномочия главы Вилючинского городского округа Сергея Потапова. Прокуратурой края проведена проверка информации, в том числе представленной губернатором Камчатского края, о несоблюдении требований антикоррупционного законодательства в администрации ЗАТО города Вилючинска. <…> В связи с отказом представительного органа городского округа удалить главу муниципального образования в отставку прокуратурой ЗАТО города Вилючинск в Вилючинский городской суд направлено административное исковое заявление об отставке главы города в связи с утратой доверия. Сегодня по результатам изучения доводов надзорного ведомства Вилючинский городской суд принял решение об удовлетворении заявления", - говорится в сообщении.

Судебный акт в законную силу не вступил.

Суд установил, что глава города не исполнил обязанности по урегулированию конфликтной ситуации при заключении и последующем исполнении муниципального контракта по строительству Вилючинского проспекта.

В марте было возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы Вилючинского городского округа на Камчатке по подозрению в незаконном участии в предпринимательской деятельности. Он, в частности, помог получить контракт на благоустройство стоимостью более 78 млн рублей фирме, где учредителем был его сын.