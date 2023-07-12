Посольство России в Индии находится в постоянном контакте с застрявшими в горах россиянами

Как отметили в диппредставительстве, в настоящее время они размещены в гостинице и обеспечены питанием

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 июля. /ТАСС/. Посольство России в Индии находится на связи с 15 российскими туристами, застрявшими из-за наводнений в горном штате Химачал-Прадеш, а также с местными властями. Об этом российским журналистам сообщили в среду в пресс-службе посольства РФ.

"В результате схода оползня и разрушения дорожного полотна в округе Кулу в штате Химачал-Прадеш группа российских туристов оказалась заблокирована в деревне Катагла", - сообщили в пресс-службе.

"Находимся с ними, а также с местными властями в постоянном контакте. В настоящее время россияне размещены в гостинице и обеспечены питанием. Пострадавших среди них нет", - указали в российском дипломатическом представительстве.

Ранее полиция штата сообщила ТАСС, что российские туристы, заблокированные в горах, находятся в безопасности. Более 100 человек погибли на севере Индии в минувшие четверо суток в результате вызванных муссонными ливнями наводнений и оползней. Больше всего пострадал штат Химачал-Прадеш в предгорьях Гималаев, где погибли 80 человек. В штате сошли оползни, подтоплены многие населенные пункты, обрушились несколько мостов. В горных районах северных штатов Индии нарушено движение автотранспорта из-за размыва и подтопления дорог, в горах блокированы порядка 300 индийских и иностранных туристов.