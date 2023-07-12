Посол РФ в Париже прокомментировал возможное открытие офиса НАТО в Токио

По словам Алексея Мешкова, Франция не готова к обострению с Китаем

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Париж не готов к обострению отношений с Пекином, которое может быть вызвано открытием представительства Североатлантического альянса в Токио. Об этом заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков в эфире телеканала "Россия-24".

"Гипотетическое открытие представительства НАТО в Токио воспринимается во Франции, но, я думаю, и в Китае, как чисто антикитайская акция. А французы сейчас не готовы, особенно в нынешних условиях кризиса в отношениях с нами, идти на углубление кризиса в отношениях с Китаем", - сказал дипломат, комментируя несогласие президента Франции Эмманюэля Макрона с предложением открыть офис НАТО в Токио.

По его словам, "у Франции достаточно много экономических интересов в этой стране, поэтому идти на поводу у американской линии они не готовы".

В последнее время Япония активно расширяет взаимодействие с Североатлантическим альянсом. В 2022 году премьер Фумио Кисида стал первым главой японского правительства, принявшим участие в саммите НАТО. После этого МИД Японии принял решение сделать независимым представительство при НАТО, отделив его от своего посольства в Брюсселе и повысив тем самым статус миссии. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также подтвердил, что альянс намерен открыть офис в Токио.

Открытие офиса НАТО в Японии потребует единогласного одобрения со стороны всех членов альянса, поэтому Франция имеет возможность заблокировать этот шаг, который обсуждается еще с 2007 года. Решение может быть принято на саммите НАТО в Литве 11-12 июля, который, по данным агентства Киодо, планирует лично посетить японский премьер.