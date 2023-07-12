С 1 июня в ЦИК поступило 65 обращений на возможные нарушения по организации выборов

По словам председателя Эллы Памфиловой, 51 обращение не затрагивают вопросы кампаний, они касаются формирования избирательных комиссий

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Более 60 обращений на возможные нарушения по организации выборов различного уровня поступили в Центральную избирательную комиссию РФ (ЦИК РФ). Об этом на заседании комиссии в среду сообщила ее председатель Элла Памфилова.

"К нам стали поступать обращения [на возможные нарушения], с 1 июня к нам поступило 65 обращений, они все заслуживают внимания, 51 обращение не затрагивают вопросы кампаний, они касаются формирования избирательных комиссий", - сказала Памфилова.

Председатель ЦИК РФ отметила, что 48 из 51 обращения касаются участковых избирательных комиссий (УИК). "У нас была супермасштабная кампания по формированию УИК в 87 регионах, их сейчас свыше 700 тыс. Смотря на количество обращений на возможные нарушения, я бы сказала, что мы успешно провели эту очень ответственную работу", - добавила она.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.