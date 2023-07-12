Косачев заявил, что Киеву на саммите НАТО указали его место

По словам вице-спикера Совфеда, оно заключается в том, чтобы "служить расходным материалом" и губить украинских солдат в интересах альянса без гарантий членства в нем

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Участники саммита НАТО в Вильнюсе унизили президента Украины Владимира Зеленского, указав киевскому режиму его место - "служить расходным материалом" и губить украинских солдат в интересах альянса без гарантий членства в нем. Такое мнение выразил в среду вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"The Washington Post со ссылкой на свои источники написала, что члены делегации США на саммите НАТО "были в ярости" из-за критики президента Украины Владимира Зеленского в адрес альянса. В итоге Киеву указали его место: служить расходным материалом, губить своих солдат за НАТО без гарантий членства в нем, и вообще пока держаться на расстоянии от альянса, ибо от Украины явно "попахивает" ядерной войной, в которой погибнут "настоящие" европейцы", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Он отметил, что итоговое коммюнике саммита НАТО "явно разочаровало украинского гостя в Вильнюсе". Косачев подчеркнул, что еще за несколько дней до саммита Зеленский "шантажировал тех, от кого сегодня на 100% зависит киевский режим", что не поедет на саммит, если ему не гарантируют четкое приглашение Украины в альянс без всяких условий и увязок с чем-либо, кроме момента окончания военного конфликта. "Понятно, что и сам Зеленский не рассчитывал на принятие в НАТО прямо в Вильнюсе - все понимают, что это было бы первым актом третьей мировой войны. Но он точно рассчитывал на нечто вроде "в 6 часов вечера после войны", - полагает политик.

Вместо этого, по словам вице-спикера Совфеда, президент Украины по сути получил то же, что и на саммите в 2008 году в Бухаресте: "Обязательно будете в НАТО. Но когда-то потом". "С согласия членов НАТО и после выполнения условий. То есть в абсолютно "ручном" режиме, хоть и без предварительной ступени в виде плана действий. Однако получить согласие всех без исключения членов и выполнить условия, которые даже не прописаны в тексте, - это намного сложнее выполнения четкого плана", - уверен Косачев.

Он также обратил внимание, что журналисты из разных стран несколько раз спросили, о каких именно условиях идет речь, и каждый раз генсек ООН Йенс Столтенберг ответил по-разному: то модернизация, то борьба с коррупцией, то окончание войны. "Впрочем, основное условие было им обозначено четко: пока Украина не одержит победу как государство, не может быть и речи о гарантиях безопасности или о членстве в НАТО. Проще говоря: пока принимать некого. Вот победите и сохранитесь хоть в каких-то границах, тогда и поговорим", - пояснил заместитель председателя Совфеда.

Сенатор считает, что Зеленского "попросту унизили", заставив приехать в Вильнюс, забыв про свой ультиматум о гарантиях вступления в НАТО, на что президент Украины "отреагировал весьма раздраженно", назвав беспрецедентным и абсурдным отсутствие временных рамок как по приглашению, так и по членству Украины". "И самое страшное с его точки зрения: "следовательно, остается возможность использовать вопрос о членстве Украины в НАТО - в переговорах с Россией". Похоже, Брюссель действительно (и вполне разумно) зарезервировал себе такую опцию, отказав Киеву в автоматизме со вступлением в альянс", - заключил Косачев.

О решении НАТО и реакции Зеленского

Зеленский 11 июля выразил недовольство в связи с тем, что страны НАТО не намерены принимать конкретные решения о сроках приглашения Киева в альянс на саммите организации в Вильнюсе.

Как сообщила впоследствии газета The Washington Post, американские должностные лица, принимающие участие в саммите НАТО, "были разгневаны" данными заявлениями президента Украины. В статье также отмечалось, что эти слова украинского лидера "разочаровали сторонников Украины в альянсе, которые посчитали, что добились победы для Киева". Столтенберг позже указал на то, что НАТО никогда не называет временных рамок в процессе вступления стран в альянс, он всегда сопряжен с выполнением кандидатами ряда условий.