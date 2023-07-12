12 июля, 08:57

Замглавы МИД РФ обсудил с послом Йемена урегулирование в республике

Разговор состоялся по инициативе йеменской стороны

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов на встрече в среду с послом Йемена в Москве Ахмедом Салемом аль-Вахейши подтвердил принципиальную позицию России в пользу безальтернативности политико-дипломатического пути разрешения межйеменских разногласий.

"В ходе состоявшейся беседы был проведен обстоятельный обмен мнениями по складывающейся военно-политической и гуманитарной ситуации в Йемене. С российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в пользу безальтернативности политико-дипломатического пути разрешения межйеменских разногласий", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как отметили в МИД РФ, стороны подчеркнули также важность дальнейших консолидированных усилий в целях обеспечения устойчивого режима прекращения огня и налаживания полноформатного национального диалога под эгидой ООН в интересах всеобъемлющего урегулирования многолетнего кризиса в Йемене.

Разговор состоялся по инициативе йеменской стороны. 

Теги:
ЙеменРоссияБогданов, Михаил Леонидович
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