Лавров, Ван И и глава МИД Индонезии проводят трехстороннюю встречу в Джакарте

Глава МИД РФ отметил, что АСЕАН является "лучшим базисом" для обсуждения региональных вопросов

ДЖАКАРТА /Индонезия/, 12 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, глава канцелярии Комиссии Центрального комитета (ЦК) Компартии Китая (КПК) по иностранным делам Ван И и глава МИД Индонезии Ретно Марсуди проводят в среду трехсторонние переговоры на полях мероприятий АСЕАН в Джакарте, передает корреспондент ТАСС.

Марсуди, открывая встречу, подчеркнула, что в условиях современных вызовов необходимо "больше диалога и больше сотрудничества". Лавров в свою очередь отметил, что АСЕАН является "лучшим базисом" для обсуждения региональных вопросов, и поблагодарил индонезийскую коллегу за организацию возможности общения в формате Россия - Индонезия - Китай.

Позднее сегодня Лавров проведет отдельную встречу с Марсуди, а также главой МИД Лаоса Салёмсай Коммаситом и с генсекретарем АСЕАН Као Ким Хорном. На полях многосторонних мероприятий АСЕАН запланирован еще ряд двусторонних контактов российского министра. Визит Лаврова в Индонезию продлится до 14 июля.