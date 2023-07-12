В Приамурье завершили выдвижение кандидатов на муниципальные выборы

В единый день голосования 10 сентября финишируют 15 кампаний

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 июля. /ТАСС/. Выдвижение кандидатов на муниципальные выборы в Амурской области завершено, сообщили в избиркоме Приамурья.

"Выдвижение кандидатов на выборах органов местного самоуправления в Амурской области завершено. В единый день голосования 10 сентября финишируют 15 кампаний", - говорится в сообщении.

В третьем по величине городе Свободный будут выбирать мэра. На эту должность претендуют три кандидата из партий "Единая Россия", "ЛДПР и "Коммунисты России".

Также в регионе пройдут выборы шести кампаний представительных органов городских и муниципальных округов и районов. Столько же муниципальных выборов пройдет в представительных органах сельских поселений. Дополнительно в селах пройдет две кампании, где будут выбирать депутатов.

Кроме того, в Приамурье пройдут выборы губернатора региона. Период выдвижения будет длиться до 14 июля. Документы на регистрацию предоставляются до 24 июля. Выборы главы региона продлятся три дня - с 8 по 10 сентября. На данный момент в региональный избирком документы предоставили кандидаты из четырех партий: "Единая Россия", "Коммунисты России", КПРФ и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду".