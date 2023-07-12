12 июля, 09:37,
обновлено 12 июля, 10:00
Военная операция на Украине

Нарышкин сообщил о телефонной беседе с главой ЦРУ по Украине

Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

В ходе нее "думали и рассуждали, что делать с Украиной", отметил директор Службы внешней разведки РФ

МОСКВА, 12 июля. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин подтвердил ТАСС факт телефонного разговора с главой ЦРУ Уильямом Бернсом в конце июня, в ходе которого "думали, рассуждали, что делать с Украиной".

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"Да, действительно, разговор состоялся в конце прошлого месяца. Предлогом для телефонного разговора, как я это оцениваю, со стороны американского коллеги были события 24 июня. Понятно, как я ответил на этот вопрос о том, что произошло, - сказал Нарышкин. - Мне кажется, что это был в большей степени предлог, потому что основная часть беседы была сосредоточена на обсуждении темы и событий вокруг Украины. Думали, рассуждали, а что же делать с Украиной".

По словам директора СВР, беседа длилась "около часа".

Нарышкин отметил, что возможность его личной встречи с главой ЦРУ сохраняется. "О встрече [в ходе телефонного разговора в конце июня] не договаривались, но такая возможность существует: и бесед по телефону, и возможность личной встречи сохраняется", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Комментируя по просьбе ТАСС публикации СМИ о якобы состоявшемся в июне визите Бернса на Украину, директор СВР отметил: "Во время нашего телефонного разговора никоим образом не затрагивалась тема визита Бернса в Киев". 

Теги:
Нарышкин, Сергей ЕвгеньевичУкраинаРоссияБернс, УильямВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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