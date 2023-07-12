Поездка в Пекин, гарантии Украине и застройка близ Байкала. Темы брифинга Пескова

Перспективы поездки президента РФ Владимира Путина в Пекин, западные "гарантии безопасности" для Украины, а также судьба природоохранной территории близ Байкала стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Владимир Путин работает в Кремле. Крупных мероприятий у президента не запланировано.

Глава государства "будет рассматривать вопросы, связанные со здравоохранением". Запланирована беседа с главой Минздрава Михаилом Мурашко, "ожидается серьезный разговор".

"Путин готовится к завтрашнему форуму - это Форум будущих технологий". Там ожидается "объемное выступление".

О возможной поездке в Пекин

Об анонсированных председателем КНР на октябрь контактах в Пекине на высшем уровне заявлялось и во время визита Си Цзиньпина в Москву. Темы - "двустороннее торгово-экономическое сотрудничество", "обмен мнениями по ситуации в мире", но о сроках объявят своевременно.

"Сейчас абсолютно удачный момент для поддержания высокой динамики развития двусторонних российско-китайских отношений".

Взаимодействие РФ и КНР "не направлено и никогда не было направлено против третьих стран". Заявления стран Запада о формировании опасного для мира альянса Москвы и Пекина "говорят о непонимании сути российско-китайских отношений".

О "гарантиях безопасности" для Украины

Москва негативно относится к теме вступления Украины в Североатлантический альянс. НАТО - "наступательный альянс", который несет агрессию и опасность.

"Мы считаем это (решение со стороны Группы семи о будущих гарантиях безопасности для Украины - прим. ТАСС) чрезвычайно ошибочным и потенциально очень опасным". "Предоставляя какие бы то ни было гарантии безопасности Украине", эти страны игнорируют принцип неделимости безопасности, угрожая безопасности уже России.

Таким образом страны G7 "делают Европу гораздо более и более опасной на долгие годы".

О кассетных боеприпасах

"Возможное использование этого типа боеприпасов меняет ситуацию и вынуждает Россию принимать контрмеры". Какие именно - прерогатива Минобороны.

О разрешении застройки близ Байкала