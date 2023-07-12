Поездка в Пекин, гарантии Украине и застройка близ Байкала. Темы брифинга Пескова

Перспективы поездки президента РФ Владимира Путина в Пекин, западные "гарантии безопасности" для Украины, а также судьба природоохранной территории близ Байкала стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О планах президента
- Владимир Путин работает в Кремле. Крупных мероприятий у президента не запланировано.
- Глава государства "будет рассматривать вопросы, связанные со здравоохранением". Запланирована беседа с главой Минздрава Михаилом Мурашко, "ожидается серьезный разговор".
- "Путин готовится к завтрашнему форуму - это Форум будущих технологий". Там ожидается "объемное выступление".
О возможной поездке в Пекин
- Об анонсированных председателем КНР на октябрь контактах в Пекине на высшем уровне заявлялось и во время визита Си Цзиньпина в Москву. Темы - "двустороннее торгово-экономическое сотрудничество", "обмен мнениями по ситуации в мире", но о сроках объявят своевременно.
- "Сейчас абсолютно удачный момент для поддержания высокой динамики развития двусторонних российско-китайских отношений".
- Взаимодействие РФ и КНР "не направлено и никогда не было направлено против третьих стран". Заявления стран Запада о формировании опасного для мира альянса Москвы и Пекина "говорят о непонимании сути российско-китайских отношений".
О "гарантиях безопасности" для Украины
- Москва негативно относится к теме вступления Украины в Североатлантический альянс. НАТО - "наступательный альянс", который несет агрессию и опасность.
- "Мы считаем это (решение со стороны Группы семи о будущих гарантиях безопасности для Украины - прим. ТАСС) чрезвычайно ошибочным и потенциально очень опасным". "Предоставляя какие бы то ни было гарантии безопасности Украине", эти страны игнорируют принцип неделимости безопасности, угрожая безопасности уже России.
- Таким образом страны G7 "делают Европу гораздо более и более опасной на долгие годы".
О кассетных боеприпасах
- "Возможное использование этого типа боеприпасов меняет ситуацию и вынуждает Россию принимать контрмеры". Какие именно - прерогатива Минобороны.
О разрешении застройки близ Байкала
- О сути законопроекта должны говорить парламентарии и эксперты, которые этим занимаются сейчас.
- "Есть абсолютно непререкаемый приоритет экологической безопасности Байкала". Президент отмечал, что "любые природоохранные зоны не должны быть запретными зонами для людей": "люди должны этим пользоваться, но таким образом, чтобы не наносить вред окружающей среде".