Косачев назвал "в высшей степени лицемерной" часть декларации НАТО, посвященную Сербии

Вице-спикер Совета Федерации напомнил о том, как альянс разбомбил страну в 1999 году

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Положения итогового документа саммита НАТО, посвященные укреплению отношений между альянсом и Сербией, которую организация разбомбила в 1999 году, "в высшей степени лицемерны". Такое мнение высказал ТАСС вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"В высшей степени лицемерная часть коммюнике посвящена Сербии - той самой, которую НАТО разбомбил в 1999 году и которую он последовательно лишает территориальной целостности, упорно не замечая этнические чистки и нарушения основополагающих прав сербского населения Косово", - сказал сенатор.

По его мнению, единственно уместными формулировками в этой части декларации НАТО были бы слова извинения и покаяния перед сербами. "Но таких слов в западных столицах в отношении тех, кого они сначала унижают, а потом принуждают к "дружбе", просто не знают и знать не хотят. Уверен, что в Белграде данный раздел коммюнике будет проигнорирован", - отметил Косачев.

В опубликованной во вторник итоговой декларации саммита НАТО в Вильнюсе говорится, что укрепление отношений между альянсом и Сербией "пошло бы на пользу" обеим сторонам. В нем также отмечается, что Североатлантический альянс поддерживает диалог с Сербией при содействии Евросоюза и предпринимает другие усилия, направленные на нормализацию отношений между Белградом и Приштиной. НАТО призывает стороны "воспользоваться моментом и добросовестно приступить к достижению прочного политического решения".