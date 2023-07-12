12 июля, 09:52,
обновлено 12 июля, 10:06
Военная операция на Украине

Нарышкин считает, что условия для переговоров по Украине еще должны созреть

Как отметил директор Службы внешней разведки РФ, любой конфликт, в том числе и вооруженный, заканчивается переговорами

МОСКВА, 12 июля. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил ТАСС, что условия для переговоров по Украине еще должны созреть.

"То, что переговоры рано или поздно будут возможны, это естественно, потому что любой конфликт, в том числе и вооруженный конфликт, заканчивается переговорами, но условия для них должны еще созреть", - сказал директор СВР, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Нарышкин подтвердил ТАСС факт телефонного разговора с главой ЦРУ Уильямом Бернсом в конце июня, в ходе которого "думали, рассуждали, что делать с Украиной". 

Теги:
Нарышкин, Сергей ЕвгеньевичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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