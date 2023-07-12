Захарова назвала ценой гарантий безопаcности от G7 Украину без украинцев

Украинский министр обороны Алексей Резников ранее заявил, что Киев не будет доверять гарантиям, "пока не узнает их цену"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Цена гарантий безопасности от Группы семи (G7) - это очищенная западным оружием от украинцев территория Украины, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала обеспокоенность министра обороны Украины Алексея Резникова гарантиями безопасности со стороны G7, который заявил, что "Киев не будет им доверять, пока не узнает их цену".

"Это просто одесская юморина. Цена известна - очищенная западным оружием территория Украины от украинцев. Чтобы осталось ровно столько людей, сколько необходимо для обслуживания натовских контингентов. На принудительные работы в Западную Европу угонять уже никого не надо - они сами туда приехали", - написала дипломат в своем Telegram-канале.