Путин не планирует обсуждать с Мурашко проект закона о запрете смены пола

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, если глава Минздрава посчитает необходимым, то он выскажется по этой теме

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не планирует обсуждать с министром здравоохранения Михаилом Мурашко проект закона о запрете смены пола. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Насколько мне известно, речь все-таки пойдет о здравоохранении - гораздо более важной области для всего населения нашей страны", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, планирует ли президент обсудить с руководителем ведомства законопроект о запрете смены пола. "Здесь, конечно, будет обсуждение в более широком и важном контексте", - отметил Песков. Встреча президента с министром здравоохранения намечена на 12 июля.

При этом представитель Кремля заметил, что если Мурашко посчитает необходимым, то он выскажется по этой теме.

На 13 июля в Госдуме запланировано рассмотрение во втором - основном - чтении законопроекта о запрете смены пола. Инициатива о запрете смены пола была внесена в Госдуму в мае депутатами всех пяти думских фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным. Закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" предлагается дополнить положением, согласно которому "запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека", в том числе формирование первичных или вторичных половых признаков. При этом законопроект позволяет медицинское вмешательство для лечения врожденных аномалий формирования пола у детей, но только "по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения".

Законопроект также вводит запрет для органов ЗАГС на внесение исправлений или изменений в документы на основе справок о смене пола, выданных медицинскими организациями.