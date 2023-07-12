Картаполов: в НАТО может вступить только та часть Украины, которая войдет в состав Польши

Глава комитета Госдумы по обороне заявил, что Украина нужна Америке "только для того, чтобы продолжить прокси-конфликт с Россией"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Украина никогда не будет членом НАТО, присоединиться к альянсу сможет только та ее часть, которая войдет в состав Польши. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя результаты первого дня саммита НАТО в Вильнюсе.

"Мы с самого начала знали, что никто Украину принимать туда не будет. <…> Поэтому ничего нового. Украина никогда не будет членом НАТО или будет членом НАТО только в составе Польши, какой-то ее части", - сказал ТАСС Картаполов.

Он подчеркнул, что Украина нужна Америке "только для того, чтобы продолжить прокси-конфликт с Россией". "И он будет продолжаться до последнего украинца. Кончатся украинцы - на очереди поляки и финны, их специально готовят уже к этому, для этого Финляндию в НАТО, в общем-то, принимали", - отметил Картаполов.

По его словам, что прошедший саммит стал "очередным антироссийским шабашем, срежиссированным и проведенным Соединенными Штатами". "Надо четко понимать, что НАТО - это не организация равноправных партнеров, НАТО - это такая фиктивная структура, которая прикрывает действия Соединенных Штатов на Европейском континенте. Не более того", - отметил Картаполов.

Поэтому, уверен он, относиться к этому саммиту как к единодушному решению независимых государств "по меньшей мере наивно". "Это просто вассалы, которые на обеих лапках попрыгали перед сюзереном и сказали то, что им написали", - подчеркнул Картаполов.

При этом, добавил он, заслуживающим внимания стало решение стран - членов альянса о том, что "они планируют изменить состав внутри своих многонациональных батальонных групп, которые располагаются на восточном фланге, прежде всего в Прибалтике". "Понятно, что это не останется без нашего ответа, мы будем вынуждены реагировать соответствующим образом", - считает Картаполов.

О саммите НАТО

Первый и основной рабочий день саммита НАТО прошел в Вильнюсе во вторник. Согласно итоговому заявлению, которое огласил генсек альянса Йенс Столтенберг, участники саммита приняли решение не требовать от Украины выполнения плана действий для членства в НАТО, они также утвердили многолетнюю программу военной помощи Украине.

При этом лидеры НАТО пообещали пригласить Киев в альянс, "когда все условия будут выполнены", но только после завершения конфликта. Столтенберг ответил на критику президента Украины Владимира Зеленского, касающуюся решения саммита, подчеркнув, что НАТО никогда не называла временных рамок вступления любых стран в альянс, включая Украину.