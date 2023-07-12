Лавров заявил о поддержке Россией председательства Индонезии в АСЕАН

Как отметил глава МИД РФ, Индонезия привержена базовым принципа объединения

ДЖАКАРТА /Индонезия/, 12 июля. /ТАСС/. Россия поддерживает шаги Индонезии как председателя АСЕАН по продвижению базовых принципов объединения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди на полях мероприятий по линии АСЕАН в Джакарте.

Марсуди в начале переговоров тепло поприветствовала российского министра.

"Мы, конечно, хотели бы использовать эту возможность, чтобы обсудить некоторые двусторонние вопросы, но также и уделить время вопросам АСЕАН, - отметил Лавров. - Мы всегда поддерживаем АСЕАН, мы поддерживаем Индонезию как председателя в продвижении базовых принципов АСЕАН в контексте Азиатско-Тихоокеанского развития. В первую очередь, в контексте региональной архитектуры, которая, мы все в этом согласны, должна быть асеаноцентрична. Мы видим, что Индонезия привержена этим принципам".

Лавров 12 июля также проведет переговоры с главой МИД Лаоса Салёмсай Коммаситом и с генсекретарем АСЕАН Као Ким Хорном. Ранее в среду российский министр провел встречу в трехстороннем формате с Марсуди и главой канцелярии Комиссии Центрального комитета Компартии Китая по иностранным делам Ван И.

На полях многосторонних мероприятий АСЕАН запланирован также ряд двусторонних контактов российского министра. Визит Лаврова в Индонезию продлится до 14 июля.