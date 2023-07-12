Нарышкин заявил, что для России на саммите НАТО ничего неожиданного не прозвучало

По словам директора Службы внешней разведки, весь этап подготовки к мероприятию проходил довольно публично

МОСКВА, 12 июля. ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил ТАСС, что для России на саммите НАТО в Литве ничего неожиданного не прозвучало и зафиксировано в документах не было.

"Как мне представляется, весь этап подготовки к саммиту проходил довольно публично, поэтому ничего, что могло бы быть неожиданным для российской стороны, на саммите не прозвучало и не было зафиксировано в документах", - сказал директор СВР.

Саммит Североатлантического альянса проходит в Вильнюсе 11-12 июля.