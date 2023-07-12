12 июля, 10:00,
обновлено 12 июля, 10:19

Нарышкин заявил, что для России на саммите НАТО ничего неожиданного не прозвучало

По словам директора Службы внешней разведки, весь этап подготовки к мероприятию проходил довольно публично

МОСКВА, 12 июля. ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил ТАСС, что для России на саммите НАТО в Литве ничего неожиданного не прозвучало и зафиксировано в документах не было.

"Как мне представляется, весь этап подготовки к саммиту проходил довольно публично, поэтому ничего, что могло бы быть неожиданным для российской стороны, на саммите не прозвучало и не было зафиксировано в документах", - сказал директор СВР.

Саммит Североатлантического альянса проходит в Вильнюсе 11-12 июля. 

Теги:
Нарышкин, Сергей ЕвгеньевичРоссия
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