ЦИК заверил списки кандидатов ЛДПР, КПРФ и "Яблока" на довыборы в Госдуму

Они пройдут с 8 по 10 сентября

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ в среду заверила списки кандидатов ЛДПР, КПРФ и партии "Яблоко" на довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.

Довыборы пройдут с 8 по 10 сентября.

"Решение принято единогласно", - сообщила итоги голосования комиссии ее председатель Элла Памфилова.

ЛДПР на довыборы в Госдуму выдвинула Олега Желаева в округе № 16 (Карачаево-Черкесская Республика), Анатолия Емельянова в округе № 114 (Липецкая область), Григория Гаврилова в округе № 56 (Дивногорский, Красноярский край), Дмитрия Фридмана в округе № 19 (Республика Крым).

Партия "Яблоко" выдвинула Ахмеда Абазова (Карачаево-Черкесия), Андрея Кучерявого (Красноярский край), Антона Рычкова (Липецкая область). КПРФ на довыборах представят Кемал Бытдаев (Карачаево-Черкесия), Василий Саенко (Республика Крым), Дмитрий Семиренко (Красноярский край) и Сергей Токарев (Липецкая область). Также ЦИК РФ заверил списки уполномоченных представителей партий на довыборах.