Нарышкин заявил, что СВР в постоянном режиме получает информацию по Запорожской АЭС

Служба распространяет часть информации в публичной плоскости в форме или заявлений пресс-бюро СВР, или в форме заявлений директора, отметил СВР Сергей Нарышкин

МОСКВА, 12 июля. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Служба внешней разведки (СВР) РФ в постоянном режиме получает информацию по ситуации и возможным провокациям на Запорожской АЭС. Об этом заявил в среду ТАСС директор СВР РФ Сергей Нарышкин.

"Информация поступает постоянно. Вы, может быть, обратили внимание, что СВР периодически часть информации распространяет в публичной плоскости в форме или заявлений пресс-бюро СВР, или в форме заявлений директора", - сказал он, отвечая на вопрос о возможных провокациях Украины в отношении станции.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью шесть ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.