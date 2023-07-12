Путин 13 июля на Форуме будущих технологий выступит с объемной речью

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства на мероприятии пообщается с молодыми учеными, а также "посетит выставку, которую организовали Росатом и РЖД"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг примет участие в Форуме будущих технологий, где у него ожидается большое выступление, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Говоря о рабочем графике президента, представитель Кремля отметил, что "Путин готовится к завтрашнему форуму - это будет Форум будущих технологий".

"[Там] он будет общаться с молодыми учеными <...>, посетит выставку, которую организовали Росатом и РЖД", - уточнил он. "Очень важное мероприятие, там ожидается достаточно объемное выступление Путина", - добавил Песков.

Форум будущих технологий проходит с 9 по 14 июля в столичном Центре международной торговли. В этом году он посвящен теме квантовых технологий.