Нарышкин: передача Украине главарей "Азова" нехорошо характеризует турецкую сторону

Как отметил директор Службы внешней разведки, у СВР не было контактов с Турцией по этому сюжету

МОСКВА, 12 июля. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил ТАСС, что ситуация с передачей Турцией Киеву командиров нацбатальона "Азов" (запрещен в РФ и признан террористической организацией) нехорошо характеризует турецкую сторону.

Отвечая на вопрос, как можно оценить действия Анкары, Нарышкин сказал: "Как невыполненные обязательства турецкой стороной в этой части". "Это нехорошо характеризует турецкую сторону", - добавил глава СВР.

На уточняющий вопрос, были ли у СВР контакты с Турцией по этому сюжету, Нарышкин ответил: "Нет, контактов не было после этого события".

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу сообщил, что возвращается в страну вместе с пятью командирами нацбатальона "Азов", которые находились в Турции. До этого в пятницу он встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.