Избирком зарегистрировал Владислава Даванкова кандидатом на выборах мэра Москвы

Прием документов от потенциальных кандидатов на регистрацию завершился 7 июля

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Мосгоризбирком зарегистрировал второго кандидата на выборах мэра столицы, им стал Владислав Даванков. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии в среду, передает корреспондент ТАСС.

Прием документов от потенциальных кандидатов на регистрацию завершился 7 июля, подписи муниципальных депутатов в свою поддержку предоставили пятеро: Дмитрий Гусев, Владислав Даванков, Леонид Зюганов, Сергей Собянин, Борис Чернышов. Мосгоризбирком зарегистрировал первого кандидата 10 июля, им стал Собянин.

Согласно информации, опубликованной на сайте Московской городской избирательной комиссии, кандидатуру Гусева выдвинуло реготделение Социалистической политической партии "Справедливая Россия - патриоты - за правду" в Москве; кандидатуру Даванкова - реготделение в Москве политпартии "Новые люди"; кандидатуру Зюганова - московское региональное отделение политпартии "Коммунистическая партия РФ"; кандидатуру Собянина - московское городское реготделение Всероссийской политпартии "Единая Россия"; кандидатуру Чернышова - московское городское отделение ЛДПР.

Ранее столичный избирком утвердил количество подписей депутатов представительных органов местного самоуправления в поддержку выдвижения кандидата на должность мэра Москвы, необходимых для его регистрации, - так называемый муниципальный фильтр. В столице это число минимально возможное и составляет 110 подписей. При этом самовыдвиженцы должны были предоставить в Мосгоризбирком еще и подписи от избирателей - от около 38 тыс. до почти 41 тыс.