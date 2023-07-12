12 июля, 11:13

Избирком зарегистрировал Владислава Даванкова кандидатом на выборах мэра Москвы

Прием документов от потенциальных кандидатов на регистрацию завершился 7 июля

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Мосгоризбирком зарегистрировал второго кандидата на выборах мэра столицы, им стал Владислав Даванков. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии в среду, передает корреспондент ТАСС.

Прием документов от потенциальных кандидатов на регистрацию завершился 7 июля, подписи муниципальных депутатов в свою поддержку предоставили пятеро: Дмитрий Гусев, Владислав Даванков, Леонид Зюганов, Сергей Собянин, Борис Чернышов. Мосгоризбирком зарегистрировал первого кандидата 10 июля, им стал Собянин.

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Согласно информации, опубликованной на сайте Московской городской избирательной комиссии, кандидатуру Гусева выдвинуло реготделение Социалистической политической партии "Справедливая Россия - патриоты - за правду" в Москве; кандидатуру Даванкова - реготделение в Москве политпартии "Новые люди"; кандидатуру Зюганова - московское региональное отделение политпартии "Коммунистическая партия РФ"; кандидатуру Собянина - московское городское реготделение Всероссийской политпартии "Единая Россия"; кандидатуру Чернышова - московское городское отделение ЛДПР.

Ранее столичный избирком утвердил количество подписей депутатов представительных органов местного самоуправления в поддержку выдвижения кандидата на должность мэра Москвы, необходимых для его регистрации, - так называемый муниципальный фильтр. В столице это число минимально возможное и составляет 110 подписей. При этом самовыдвиженцы должны были предоставить в Мосгоризбирком еще и подписи от избирателей - от около 38 тыс. до почти 41 тыс. 

Теги:
РоссияДаванков, Владислав АндреевичМосква
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