Мосгоризбирком зарегистрировал кандидатом на выборах мэра столицы Дмитрия Гусева

Голосование пройдет с 8 по 10 сентября

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Мосгоризбирком зарегистрировал пятого кандидата на выборах мэра столицы, им стал Дмитрий Гусев. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии в среду, передает корреспондент ТАСС.

Прием документов от потенциальных кандидатов на регистрацию завершился 7 июля, подписи муниципальных депутатов в свою поддержку предоставили только пятеро из 12 человек, выдвинувших свои кандидатуры: Дмитрий Гусев, Владислав Даванков, Леонид Зюганов, Сергей Собянин, Борис Чернышов. Мосгоризбирком зарегистрировал первого кандидата на выборах мэра столицы 10 июля, им стал Собянин. Также 12 июля были зарегистрированы кандидатуры Даванкова, Чернышова и Зюганова.

Согласно информации, опубликованной на сайте Московской городской избирательной комиссии, кандидатуру Гусева выдвинуло реготделение Социалистической политической партии "Справедливая Россия - патриоты - за правду" в Москве; кандидатуру Даванкова - реготделение в Москве политпартии "Новые люди"; кандидатуру Зюганова - московское региональное отделение политпартии "Коммунистическая партия РФ"; кандидатуру Собянина - московское городское реготделение Всероссийской политпартии "Единая Россия"; кандидатуру Чернышова - московское городское отделение ЛДПР.

Ранее Мосгоризбирком утвердил количество подписей депутатов представительных органов местного самоуправления в поддержку выдвижения кандидата на должность мэра Москвы, необходимых для его регистрации, - так называемый муниципальный фильтр. В столице это число минимально возможное и составляет 110 подписей. При этом самовыдвиженцы должны были предоставить в Мосгоризбирком еще и подписи от избирателей - от порядка 38 тыс. до почти 41 тыс.

О выборах

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Жителям столицы предстоит выбрать мэра. Сейчас этот пост занимает Собянин, который был утвержден в своей должности Мосгордумой по представлению бывшего тогда президентом РФ Дмитрия Медведева 21 октября 2010 года. После этого Собянин дважды переизбирался на этот пост. В 2018 году за его кандидатуру проголосовали 70% избирателей.

Депутаты Мосгордумы приняли постановление, согласно которому выборы мэра столицы назначены на единый день голосования, 10 сентября. Московская городская избирательная комиссия скорректировала даты проведения голосования, оно пройдет в течение нескольких дней - с 8 по 10 сентября.