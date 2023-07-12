Генпрокуроры России и Китая подписали соглашение о сотрудничестве до конца 2024 года

Согласно документу, стороны в 2024 году намерены обсудить, в частности, методы противодействия коррупции, незаконный оборот криптовалюты и отмывание преступных доходов

ПЕКИН, 12 июля. /ТАСС/. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов и руководитель Верховной народной прокуратуры Китая Ин Юн подписали в Пекине соглашение и программу сотрудничества в сфере правовой помощи, сообщили в среду журналистам.

"Мне приятно отметить, что между Генеральной прокуратурой России и Верховной народной прокуратурой Китая реализовано уже пять программ сотрудничества, а сегодня мы подпишем шестую - на 2023-2024 годы", - сказал Краснов.

Согласно документу, прокуратуры двух стран в текущем году проведут круглый стол по обмену информацией и опытом в сфере противодействия киберпреступности, терроризму, а также иным проявлениям транснациональной организованной преступности. В 2024 году стороны намерены обсудить методы противодействия коррупции, незаконный оборот криптовалюты, отмывание преступных доходов, финансирование терроризма и возврат похищенных активов из-за рубежа.

Новое соглашение предусматривает оказание правовой помощи по гражданским и уголовным делам и заключение международных договоров по правовым вопросам, участниками которых являются оба государства. Кроме того, в рамках соглашения стороны намерены сотрудничать по противодействию организованной преступности, терроризму, экстремизму, преступлениям, связанным с незаконным оборотом оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств.