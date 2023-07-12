МИД РФ сообщил, что сотрудничество России с Африкой выходит на качественно новый уровень

По словам руководителя секретариата "Форума партнерства Россия - Африка" Олега Озерова, прежде всего "речь идет о развитии равноправных взаимовыгодных отношений между Россией и африканскими странами"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Развитие равноправного и взаимовыгодного сотрудничества России с африканскими странами на фоне перехода от монополярного мира к многополярному выходит на качественно новый уровень. Об этом заявил в среду посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия - Африка" Олег Озеров на круглом столе, посвященном медиасотрудничеству России и Африки.

"Совершенно очевидно, что наше сотрудничество с Африканским континентом выходит на качественно новый уровень, - отметил он. - Кто-то может сказать, что мы возвращаемся в эпоху борьбы африканских стран за независимость, когда очень широкие связи существовали между Советским Союзом и африканскими странами, а кто-то может сказать, что это принципиально новое качество сотрудничества, потому что сейчас речь идет не о том, чтобы Россия оказывала помощь в становлении независимости и государственности африканских стран, чем отличался первый период конца 50-х - начала 60-х годов, а о совершенно иных отношениях, которые складываются".

По словам дипломата, прежде всего "речь идет о развитии равноправных взаимовыгодных отношений между Россией и африканскими странами". Во-вторых, продолжил посол, это "происходит в момент коренного перелома в развитии всей системы международных отношений, вернее, ее трансформации и перехода от монополярного мира к многополярному - к системе, в которой не будет диктата одной силы, одной стороны, одного блока государств, когда будет реализовываться принцип суверенного равенства, собственно, на котором и основан Устав ООН".

"К сожалению, мы видим, что зачастую эти принципы нарушались, и сейчас речь идет о том, чтобы в каком-то смысле вернуться к истокам и в каком-то смысле трансформировать ту систему, которая сложилась в последние десятилетия, в более равноправную, отвечающую национальным интересам как России, так и других государств, - резюмировал Озеров. - Конкретно мы сейчас говорим об африканских государствах".