МИД РФ: транслируемые в Африке российские телепередачи будут отвечать ценностям континента

Как отметил руководитель секретариата "Форума партнерства Россия - Африка" Олег Озеров, и в России, и на африканском континенте существует колоссальный запрос на сохранение и укрепление традиционных ценностей

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Российские телепередачи, которые транслируются в странах Африки, будут в резонансе с традиционными ценностями континента. Об этом заявил в среду посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия - Африка" Олег Озеров на круглом столе, посвященном медиасотрудничеству России и Африки.

"Происходит очень серьезное сближение между Россией и большинством африканских стран на ценностном уровне, потому что и в России, и в Африке существует колоссальный запрос на сохранение и укрепление традиционных ценностей. Общее видение ценностей дает хорошую основу для нашего сотрудничества в медиапространстве, - сказал он. - Можно быть убежденным, что те передачи, которые будут транслироваться из России на Африку, не будут нести чуждые африканцам ценности".

Озеров отметил, что российские телепередачи "будут вступать в резонанс и укреплять именно те настроения, которые уже сейчас существуют на Африканском континенте".