12 июля, 11:40

Володин поручил Картаполову проработать организацию выставки техники НАТО, разбитой в боях

С предложением обратиться к Минобороны РФ с вопросом организации такой выставки выступил депутат фракции КПРФ Владимир Исаков

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил главе думского комитета по обороне Андрею Картаполову проработать с Минобороны РФ вопрос организации выставки разбитой в боях техники НАТО у посольств стран, которые поставляют ее Украине. Об этом в среду сообщает пресс-служба Госдумы.

С предложением обратиться к Минобороны РФ с вопросом организации такой выставки выступил депутат фракции КПРФ Владимир Исаков.

"Давайте мы поддержим Владимира Павловича. Особенно интересно его предложение установить сожженную технику рядом с посольствами тех стран, которые направляют ее на Украину. Попросим проработать вопрос председателя комитета по обороне", - отметил Володин. 

Теги:
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияКПРФКартаполов, Андрей ВалериевичИсаков, Владимир Павлович
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