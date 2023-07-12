Мосгоризбирком признал достоверными подписи в поддержку пяти кандидатов на выборах мэра

Сергей Собянин представил 115 подписей, Владислав Даванков - 114 подписей, Борис Чернышов, Дмитрий Гусев и Леонид Зюганов - по 112 подписей

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Все подписи муниципальных депутатов, представленные кандидатами в Мосгоризбирком, признаны достоверными. Об этом сообщил ТАСС в среду зампредседателя МГИК Дмитрий Реут.

"Все пять кандидатов зарегистрированы, и все нотариально заверенные подписи муниципальных депутатов в их поддержку - достоверные. Сергей Собянин представил 115 подписей; Владислав Даванков - 114 подписей; Борис Чернышов, Дмитрий Гусев и Леонид Зюганов - по 112 подписей", - сказал Реут.

Он отметил, что представленные кандидатами иные документы полностью соответствуют избирательному законодательству, нарушений не выявлено. Зарегистрированным кандидатам выданы удостоверения.

Выборы мэра Москвы назначены на Единый день голосования 10 сентября 2023 года.