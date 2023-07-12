МИД РФ заявил, что не пытается способствовать "утечке мозгов" из Африки

Посол по особым поручениям ведомства отметил, что континент нуждается в математиках, физиках, инженерах и биологах

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Россия заинтересована в высококвалифицированных кадрах из Африки, не собирается способствовать "утечке мозгов", как это делает Запад. Об этом заявил в среду посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия - Африка" Олег Озеров на круглом столе, посвященном медиасотрудничеству России и Африки.

"Когда мы смотрим на структуру тех кадров, которые готовят западные страны [в Африке], мы видим, что там катастрофически мало готовится специалистов по естественно-научным дисциплинам: физике, химии, биологии. А если и готовятся, то зачастую эти специалисты так и остаются на Западе, их научили и присвоили - что называется, "утечка мозгов". Другими словами, это еще и одна из форм неоколониализма - эксплуатация Африки, которая шла веками за счет работорговли и выкачивания ресурсов, а она сейчас превратилась в "выкачивание мозгов", - сказал он.

"Россия не собирается этим заниматься, ей не нужно "выкачивать мозги" из африканских стран, наоборот, она заинтересована в том, чтобы были подготовлены высококвалифицированные кадры", - добавил Озеров.

Посол указал, что Африка нуждается в математиках, физиках, инженерах, биологах. "То есть в тех людях, которые и должны поднимать Африканских континент, превращать его в новый полюс развития. Мы убеждены, что у Африки огромное будущее и потенциал, прежде всего человеческий", - отметил дипломат.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло в октябре 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".