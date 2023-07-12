Лавров обсудил с Ван И и главой МИД Индонезии вопросы продовольственной безопасности

В МИД РФ отметили, что "стороны подтвердили готовность координировать усилия"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой канцелярии Комиссии Центрального комитета Компартии Китая по иностранным делам Ван И и главой МИД Индонезии Ретно Марсуди обсудил вопросы наращивания трехстороннего сотрудничества по обеспечению продовольственной и энергетической безопасности.

"В фокусе внимания находились вопросы наращивания трехстороннего сотрудничества по обеспечению продовольственной и энергетической безопасности в свете текущих кризисных тенденций на мировых рынках", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи на полях министерских мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Джакарте.

В МИД РФ отметили, что "стороны подтвердили готовность координировать усилия на данном направлении, в том числе в интересах повышения экономической устойчивости Глобального Юга на основе уважения всеми странами принципов равноправия и взаимной выгоды в мирохозяйственных связях".

В российском дипведомстве добавили, что состоялся конструктивный обмен мнениями по ряду актуальных международных и региональных проблем, кроме того, были обсуждены задачи укрепления асеаноцентричной архитектуры безопасности и сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Сергей Викторович Лавров и Ван И поддержали усилия Индонезии в качестве председателя АСЕАН по продвижению этих задач в ходе предстоящих в Джакарте министерских заседаний в рамках Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН", - отметили в МИД РФ.