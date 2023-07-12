Лавров и генсек АСЕАН обсудили сотрудничество в высокотехнологичных сферах

Также стороны затронули перспективы наращивания контактов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии с Евразийским экономическим союзом и Шанхайской организацией сотрудничества

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генсек Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Као Ким Хорн обсудили сотрудничество в высокотехнологичных сферах и развитие стратегического партнерства. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы обсуждались вопросы уплотнения взаимодействия с секретариатом ассоциации в интересах продвижения российско-асеановского стратегического партнерства. Особое внимание было уделено углублению практического сотрудничества на высокотехнологичных и инновационных направлениях", - сообщили в министерстве по итогам встречи на полях мероприятий по линии АСЕАН в столице Индонезии Джакарте.

Стороны также обсудили перспективы наращивания контактов АСЕАН с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), добавили в МИД РФ.

По итогам встречи российский министр пригласил генсека АСЕАН посетить с визитом Россию.