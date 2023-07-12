Россия в СПЧ ООН обновила международные механизмы в игнорировании преступлений Киева

Постпред РФ при штаб-квартире организации в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что "реальные масштабы злодеяний украинских властей и военщины" намеренно замалчиваются

ЖЕНЕВА, 12 июля. /ТАСС/. Запад и международные механизмы, включая Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), "по большей части игнорируют преступления украинских властей". Об этом заявил в среду постоянный представитель России при штаб-квартире ООН в Женеве Геннадий Гатилов. Он выступил на 53-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в ходе дискуссии о ситуации на Украине.

"Западные государства и международные механизмы, включая УВКПЧ, по большей части игнорируют преступления украинских властей. Призываем УВКПЧ уделить, наконец, пристальное внимание и публично отреагировать на подобные действия Киева", - сказал Гатилов.

Он напомнил принципиальную позицию России о непризнании резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, "инспирирующих доклады генерального секретаря по ситуации в Крыму". "Категорически отвергаем содержащиеся в них лживые измышления", - отметил глава российской дипмиссии.

Представленный на нынешней сессии доклад УВКПЧ по Украине "вновь грешит недосказанностью в отношении преступлений украинской стороны", продолжил Гатилов. Намеренно замалчиваются "реальные масштабы злодеяний украинских властей и военщины". "Между тем даже в этом неполном докладе упоминаются украинские законодательные инициативы и конкретная практика, направленные на расширение произвольных задержаний и насильственных исчезновений, - подчеркнул дипломат. - УВКПЧ констатирует, что люди на Украине пропадают без вести, их арестовывают без наличия правовых оснований, содержат "инкомуникадо" и жестоко пытают". Гражданское население "жестоко наказывают за "коллаборационизм" - в интернете множество видеосвидетельств казней украинскими силовиками мирных жителей в Харьковской области после ухода оттуда российских войск". Все эти преступления не расследуются.

Гатилов отметил, что "под ударом находятся национальные меньшинства, в отношении которых при попустительстве правозащитных механизмов принимаются дискриминационное законы". В частности, имеется в виду закон о нацменьшинствах, "на который стыдливо закрыла глаза Венецианская комиссия".

СПЧ - межправительственный орган системы ООН. В его состав входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов Генеральной Ассамблеи ООН путем прямого тайного голосования. Россия в настоящий момент не является членом СПЧ, однако российская делегация активно участвует в дискуссиях. 53-я сессия совета проходит с 19 июня до 14 июля. В повестке дня форума ситуация на Украине, в Судане, Афганистане, Сирии, Иране, Венесуэле, Никарагуа и ряде других стран, а также вопросы обеспечения права на образование, независимости судей, гарантий прав мигрантов и перемещенных лиц.