Гатилов заявил, что Запад замалчивает непрекращающиеся удары Киева по гражданским объектам

Постоянный представитель России при штаб-квартире ООН в Женеве назвал двойные стандарты и необъективность визитной карточкой стран ЕС, США и некоторых их сторонников

ЖЕНЕВА, 12 июля. /ТАСС/. Страны коллективного Запада намеренно обеляют киевские власти, замалчивая непрекращающиеся удары украинской военщины по гражданским объектам в Донбассе и на других российских территориях. Об этом заявил в среду постоянный представитель России при штаб-квартире ООН в Женеве Геннадий Гатилов. Он выступил на 53-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в ходе дискуссии о ситуации на Украине.

"В очередной раз убеждаемся, что пресловутые двойные стандарты и необъективность стали визитной карточкой стран ЕС, США и ряда их сторонников. Они намеренно обеляют киевские власти и закрывают глаза на их преступления", - сказал глава российской дипломатической миссии. "Замалчиваются непрекращающиеся удары украинской военщины по гражданским объектам в Донбассе и на других российских территориях", - отметил Гатилов.

Киеву "прощаются тотальное искоренение политической оппозиции, независимых СМИ, ненавистническая риторика и практика, зажим канонической Украинской православной церкви, священнослужителей которой арестовывают, а собственность незаконно экспроприируют", подчеркнул дипломат. Нет адекватной реакции на дискриминационные законодательные инициативы Киева, направленные на поражение в правах национальных меньшинств, добавил постпред РФ.

Коллективный Запад в принципе не волнует тот факт, что от кассетных боеприпасов, которые решили поставить Киеву США, "в первую очередь будут погибать мирные жители". "Да и как это может трогать США, у которых на руках кровь десятков тысяч гражданских лиц по всему миру? Как могут волновать проблемы притеснения национальных меньшинств на Украине те же США, Канаду и Австралию, у которых за плечами столетний опыт фактически истребления своего коренного населения?" - продолжил Гатилов.

Преступления украинских силовиков "будет замалчивать Франция, страна, где тысячи сотрудников правоохранительных органов с чрезмерной жестокостью подавляют мирные протесты и это признается нормой", подчеркнул дипломат. Ничего не скажет о разгуле на Украине неонацизма Германия, где "отмечается рост преступлений на почве антисемитизма". На этот счет "можно проводить исторические параллели не столь далекого прошлого". Украинским журналистам, представителям политической оппозиции и гражданского общества "не стоит ждать помощи от Латвии, Литвы и Эстонии, превратившихся в полицейские государства, где процветает карательное правосудие, а притеснение национальных и иных меньшинств достигло невиданных доселе размахов", также заявил Гатилов.

"Адвокатов" Киева активно поддерживают некоторые правозащитные механизмы ООН, констатировал он. Дипломат с сожалением отметил, что такие слова, как "профессиональный долг", принципы независимости, объективности и беспристрастности, для ооновских правозащитников "давно превратились в пустой звук".