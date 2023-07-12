МИД РФ призвал Молдавию не вмешиваться в дела церкви

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, политизация в Молдавии межцерковных отношений вызывает сожаление

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Москва призывает Кишинев отказаться от вмешательства в дела церкви и предостерегает от фатального для Молдавии разделения общества по конфессиональному и другим признакам. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Призываем официальный Кишинев отказаться от практики вмешательства в церковные дела и в очередной раз предостерегаем от фатального для государства разделения общества по языковому, конфессиональному и иным признакам", - указала дипломат.

По словам Захаровой, политизация в Молдавии межцерковных отношений вызывает сожаление.

"Обвинения в адрес Православной церкви Молдовы абсурдны, абсолютно беспочвенны и обусловлены, как видится, тщетностью попыток румынских церковников переманить в свое лоно ее священнослужителей, - заявила Захарова. - Вызывает огромное сожаление, что межцерковные отношения в Молдавии сегодня политизируются, а официальный Кишинев, вопреки положениям конституции, допускает вмешательство в дела конфессий".

Дипломат заявила, что Молдавия следует примеру Украины в политической поляризации молдавского общества и демонтаже связей с Россией.

"Очевидно, что официальный Кишинев в своих усилиях, направленных на политическую поляризацию молдавского общества и демонтаж связей с Россией, следует примеру киевского режима, неоднократно подтверждавшего свою нацистскую сущность", - подчеркнула дипломат.

Ранее Бессарабская митрополия Румынской православной церкви выступила с официальным заявлением, назвав Православную церковь Молдовы "оккупационной структурой Московского Патриархата" с "внедренными агентами российских спецслужб".