12 июля, 15:15,
обновлено 12 июля, 15:31

Песков заявил, что разговора с Эрдоганом в графике Путина пока нет

Пресс-секретарь российского лидера упомянул, что при необходимости контакты президентов согласовываются очень быстро

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пока не планирует телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока нет", - сказал он в ответ на вопрос, появился ли в графике Путина разговор с Эрдоганом и ожидается ли такой контакт до истечения срока действия зерновой сделки 17 июля.

Сам Эрдоган ранее говорил, что российский лидер может посетить Турцию в следующем месяце, а "в предстоящий период" они продолжат поддерживать контакты по телефону. За последние дни президент Турции также несколько раз высказывал желание обсудить с Путиным ситуацию с зерновой сделкой и другие темы.

Комментируя это, Песков упоминал, что при необходимости контакты Путина с Эрдоганом согласовываются очень быстро. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипПесков, Дмитрий Сергеевич
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